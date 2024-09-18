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فنون ومشاهير

كشفت انه قريبها.. فنانة تُشيد بنائب لبناني ظل 8 ساعات في غرفة العمليات لإنقاذ مصابي "البيجر" (صورة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:29
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انتشرت صورة للنائب الدكتور الياس جرادي من داخل إحدى المستشفيات، وذلك خلال مشاركته بعمليات جراحية للمصابين بعملية تفجير أجهزة "البيجر" اللاسلكية التي وقعت أمس الثلاثاء.
 
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وظهر جرادي وهو طبيب عيون بالثوب الأزرق، فيما وصف ناشطون خطواته لمعالجة الجرحى بالإنسانية والمُقدّرة جداً، مشيرين إلى انه عمل 8 ساعات متواصلة في غرفة العمليات لإنقاذ الجرحى.

وتعقيبا على الأمر قامت الفنانة نورهان بنشر صورة النائب جرادي عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، كاشفة انه قريبها، وعلقت على الصورة بالقول: "احسن وافضل انسان ودكتور كلو إنسانية. بشوف حالي بانسانيتك. البابا بيكون خالو ولا مرة قصر بحقنا ولا حق أي انسان بلبنان؟ ".
 



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