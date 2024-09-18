محمد سامي يكشف حقيقة خلافاته مع محمد رمضان

Advertisement

كشف المخرج محمد سامي حقيقة ما تم تداوله من أخبار عن رفضه التعاون مرة أخرى مع الفنان محمد رمضان، رغم النجاحات الكبيرة التي حققاها معاً في الأعمال الفنية السابقة.وقال محمد سامي: "التحدي بات أكبر في كل مرة نتعاون فيها، نظراً للنجاح الكبير الذي حققناه معاً، وأن الجمهور بات يقارننا بما قدّمناه سوياً وليس بغيرنا".وأضاف: "أنا ومحمد رمضان اشتغلنا مع بعض ونجاحنا كان كبير جداً... بنحب نشتغل مع بعض، ومش هنبطّل، لكن موضوعنا بقى صعب جداً ومحتاجين حاجة ندخل بيها تكون قوية، الجمهور بقى يقارنّا باللي عملناه قبل كده مع بعض، مش مع حد تاني، وكل مرة التحدي بيكون أكبر".