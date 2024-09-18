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فنون ومشاهير

محمد سامي يكشف حقيقة خلافاته مع محمد رمضان

Lebanon 24
18-09-2024 | 09:13
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كشف المخرج محمد سامي حقيقة ما تم تداوله من أخبار عن رفضه التعاون مرة أخرى مع الفنان محمد رمضان، رغم النجاحات الكبيرة التي حققاها معاً في الأعمال الفنية السابقة.
وقال محمد سامي: "التحدي بات أكبر في كل مرة نتعاون فيها، نظراً للنجاح الكبير الذي حققناه معاً، وأن الجمهور بات يقارننا بما قدّمناه سوياً وليس بغيرنا".
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وأضاف: "أنا ومحمد رمضان اشتغلنا مع بعض ونجاحنا كان كبير جداً... بنحب نشتغل مع بعض، ومش هنبطّل، لكن موضوعنا بقى صعب جداً ومحتاجين حاجة ندخل بيها تكون قوية، الجمهور بقى يقارنّا باللي عملناه قبل كده مع بعض، مش مع حد تاني، وكل مرة التحدي بيكون أكبر".
(لها)
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