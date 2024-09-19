فنانة خليجية تُعلق على تفجيرات البيجر: هذه حرب إبادة رسمية (صور)

اي حد فيكم يبغى يفهم شصاير وش راح يصير بالضبط في الشرق الاوسط والعالم يتابع هذا الفيلم من وقت شفته من سنين وكل مشهد فيه جالس يتحقق بالحرف. وخاصة موضوع تفجير الاجهزة اليوم في #لبنان pic.twitter.com/AnfRlqBqj8
— Shams☀️شمس (@shamsofficial) September 17, 2024
اي حد فيكم يبغى يفهم شصاير وش راح يصير بالضبط في الشرق الاوسط والعالم يتابع هذا الفيلم من وقت شفته من سنين وكل مشهد فيه جالس يتحقق بالحرف. وخاصة موضوع تفجير الاجهزة اليوم في #لبنان pic.twitter.com/AnfRlqBqj8
الحاصل في #لبنان مايرضي اي مخلوق من مخلوقات الله هذي حرب ابادة رسمية
— Shams☀️شمس (@shamsofficial) September 18, 2024
الحاصل في #لبنان مايرضي اي مخلوق من مخلوقات الله هذي حرب ابادة رسمية