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فنون ومشاهير

فنانة خليجية تُعلق على تفجيرات البيجر: هذه حرب إبادة رسمية (صور)

Lebanon 24
19-09-2024 | 04:03
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كتبت الفنانة شمس الكويتية سلسلة تغريدات حيال الإنفجارات التي هزّت لبنان في اليومين الماضيين.

وقالت الفنانة في بداية تدويناتها على "إكس" أن الأحداث تشابه مجريات فيلم Kingsman: The Secret Service: "اي حد فيكم يبغى يفهم شصاير وش راح يصير بالضبط في الشرق الاوسط والعالم يتابع هذا الفيلم من وقت شفته من سنين وكل مشهد فيه جالس يتحقق بالحرف. وخاصة موضوع تفجير الاجهزة اليوم في لبنان".

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وسخرت من خبر جاء فيه: "الخارجية الأميركية: لا تقييمات لدينا عن هوية المسؤول عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان"، معلقةً بقولها: "خالتي الله يسامحها".

ورأت أن "الحاصل في لبنان ما يرضي اي مخلوق من مخلوقات الله هذه حرب ابادة رسمية".
 
 
وتابعت: "الاجهزة لا يحملها فقط جنود حزب الله يحملها كوادر طبية وعمال نظافة واشخاص من مختلف الوظائف لا يغشونكم بالمعلومات المضللة عشان يمررون الابادة البشرية الي ناوين عليها لكل منطقة الشرق الاوسط مش بس".(لها)

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