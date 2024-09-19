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فنون ومشاهير

"فستان مميز وقلادة ساحرة".. تفاصيل إطلالة "حبيبة براد بيت" على السجادة الحمراء! (صورة)

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:00
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لفتت إينيس دي رامون، حبيبة النجم العالمي براد بيت، الأنظار بشكل ملحوظ خلال حضورها العرض الأول لفيلمه المرتقب "Wolfs" في هوليوود يوم الأربعاء.

تألقت إينيس بفستان أنيق مكشوف الكتفين باللون البني، والذي أبرز جمالها، complemented بقلادة أنيقة تجمع بين اللونين الفضي والأزرق. كما حملت حقيبة صغيرة من الجلد بلون بني داكن، مما أضفى لمسة من الأناقة على إطلالتها.
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تصدر الثنائي عناوين الصحف في الولايات المتحدة مؤخرًا، خاصة بعد ظهورهما معًا في عدة مناسبات بارزة، كان أبرزها مهرجان البندقية السينمائي الدولي.
 
 
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