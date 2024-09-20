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فنون ومشاهير
حسن الردّاد يفجّر مفاجأة عن طفولته
Lebanon 24
20-09-2024
|
15:15
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خلال لقائه في بودكاست "فايق ورايق" ا، كشف الفنان حسن الرداد مفاجآت كبيرة عن طفولته حول عدم تقبّله لفكرة التعليم منذ صغره، مؤكداً أنه تجنّب التصريح بذلك في الماضي خوفاً من أن يقلّده الأطفال الذين يشاهدونه.
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وقال حسن الرداد: "أنا دايماً أطلع في البرامج وأحاول أجمّل بالتعليم لأن أكيد في أطفال بيتفرجوا علينا، بس أنا عمري ما حبيت التعليم وأكاد أكون بكرهه".
وأضاف: "التعليم مهم عشان توصل لشغل معين سواء دكتور أو مهندس. لكن وأنا صغير شايف حلمي إني ألعب كورة وبحب التمثيل، أنا محدّد هدفي من وأنا صغير. بلعب كورة من وأنا 7 سنين. كان نفسي ألعب في الأهلي وأكون ممثل... لما بدأت أكبر وبقيت 17 سنة بدأ التمثيل يسيطر على دماغي بقوة". (لها)
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