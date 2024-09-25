Advertisement

فنون ومشاهير

دمار هائل.. إعلامية الـ MTV توثق آثار الغارات الإسرائيلية العنيفة على بلدتها (صور)

Lebanon 24
25-09-2024 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1251648-638628604073752169.jpg
Doc-P-1251648-638628604073752169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الإعلامية في قناة mtv  نوال بري فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ووثق الفيديو الدمار الهائل الذي تعرضت له قريتها تبنين في الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية العنيفة.
Advertisement

وعلّقت نوال على الفيديو بالقول: "يارب. اصعب شي انو تشوف ضيعتك ووين ربيت وين رح تندفن هيك عم يصير فيا.. !! يا رب".






 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:15 | 2024-09-25
05:48 | 2024-09-25
03:05 | 2024-09-25
02:18 | 2024-09-25
00:36 | 2024-09-25
23:43 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24