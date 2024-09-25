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فنون ومشاهير
دمار هائل.. إعلامية الـ MTV توثق آثار الغارات الإسرائيلية العنيفة على بلدتها (صور)
Lebanon 24
25-09-2024
|
04:20
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نشرت الإعلامية في قناة mtv نوال بري فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
ووثق الفيديو الدمار الهائل الذي تعرضت له قريتها تبنين في الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية العنيفة.
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وعلّقت نوال على الفيديو بالقول: "يارب. اصعب شي انو تشوف ضيعتك ووين ربيت وين رح تندفن هيك عم يصير فيا.. !! يا رب".
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