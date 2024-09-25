دمار هائل.. إعلامية الـ MTV توثق آثار الغارات الإسرائيلية العنيفة على بلدتها (صور)

Advertisement

نشرت الإعلامية في قناة mtv نوال بري فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.ووثق الفيديو الدمار الهائل الذي تعرضت له قريتها تبنين في الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية العنيفة.وعلّقت نوال على الفيديو بالقول: "يارب. اصعب شي انو تشوف ضيعتك ووين ربيت وين رح تندفن هيك عم يصير فيا.. !! يا رب".