نشوى مصطفى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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أثارت الفنانة نشوى مصطفى جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية حول اعتزالها الفن، وذلك بعد تصريحاتها خلال لقائها في برنامج "ضيفي" والتي قالت فيها: "بفكر في اعتزال الفن، أعمالي قلت ومبقتش كتيرة فإيه المانع إني أخد قرار بدل ما أنا قاعدة في انتظار إن الاعتزال يجي أو لأ، ولكني بفكر آخد القرار، والحمد لله كفاية كده، ويوم ما أخد القرار هيكون عن اقتناع ويقين إني راضية تمامًا".وحرصت نشوى على توضيح ما قصدته من تصريحاتها مؤكدة أنها لم تعتزل ولن تقرر الاعتزال حالياً.وخرجت نشوى مصطفى على جمهورها ببث مباشر على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، قالت فيه: "أنا صحيت الصبح على أخبار اعتزالي، ولقيت كل المواقع كاتبة كده، وأنا حبيت أوضح لكم الحقيقة لأن الموضوع مش لطيف، الحقيقة أنا معتزلتش، والموضوع كله كان بسبب سؤال ليا في برنامج، وقلت بالظبط إني ممكن أعتزل لكن مش في الوقت الحالي لأن عندي كتير لسة".وتابعت: "أنا مُتعاقدة على مسلسل كبير وهاتشوفوني في رمضان 2025 مع مخرج كنت بحلم أشتغل معاه، وبطولة نجم كبير جداً، لكن مش هعلن عن تفاصيل دلوقتي، وده غير إني بستعد لبرنامج جديد برا مصر ولسه هعرف التفاصيل وهافكر هقدمه ولا لأ". (لها)