ممثل لبناني شهير يُشارك في مراسم تشييع أحد قادة "الحزب" (صورة)

نشر الصحافي حسين مرتضى صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام مع الممثل يوسف حداد.



وأشار مرتضى إلى ان الصورة تم التقاطها خلال مراسم تشييع القيادي في حزب الله الشهيد ابراهيم عقيل، الذي استشهد مع 15 عنصرا وعدد من المدنيين بغارة جوية استهدفت أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وكان حداد نشر في حسابه عبر موقع X، فيديو له خلال استماعه لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير قبل استشهاده، والذي كان قد نشره يوم الخطاب.



وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " كنت خي ما ولدتو امي... كنت صديق ما التقيتو بحياتي... كنت مثال وقدوة... كنت الامل بالنصر والحرية... كنت الامين... الصادق الصدوق... كنت المنزّه عن فساد الارض... كنت الشجاعة بايام الخوف... كنت عايش معي ببيتي... خليتني اصمد واصبر وراهن عالمقاومة واربح... نفسي حزينة حتى الموت".