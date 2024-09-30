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فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة من ممثل شهير إلى اللبنانيين.. اليكم ما جاء فيها

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:30
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شارك الممثل وسام فارس صورة للبنانيين وهم يغادرون منازلهم والقرى عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام وذلك بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.
وكتب وسام فارس رسالة مؤثرة دعا اللبنانيين من خلالها للتضامن خلال الظروف الراهنة، وجاء فيها: "فوق المليون نازح... أكبر عملية نزوح داخلي بتاريخ لبنان... رجاء رجاء يلي قادر يساعد بهالأوضاع ما يقصّر... وحدتنا هيي الضمان الوحيد لسلامتنا".  (lbc)
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