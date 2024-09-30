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فنون ومشاهير

بفستان أبيض ضيق.. أنجلينا جولي تخطف الأنظار مع أبنائها بمهرجان نيويورك (صور)

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:57
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بدأت فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي 2024، في دورته الـ62 من يوم 27 ايلول ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 14 تشرين الأوّل المقبل، وشهد المهرجان حتى الآن حضور عدد من الفنانين العالمين من أبرزهم الفنانة أنجلينا جولي التي حرصت على حضور عرض فيلمها مع أبنائها الثلاثة.
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ظهرت أنجلينا جولي في عرض فيلمها ماريا "Maria"، والذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي، حيث جاء ظهورها مع أبنائها الثلاثة، وتألقت في فستان من اللون الأبيض تميز بتصميمه الرقيق الغني بالثنيات التي تلتف حول خصرها المزين بجزء مائل، ومن أطراف الفستان السفلية، فانسدلت بشكل مستقيم فوق ساقيها حتى الكاحل، كما تميز الفستان بفتحة الـ V مع حمالات صغيرة.


ومن الناحية الجمالية، فقد اختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلاً على كتفيها، واختارت أن تضع مكياج هادئاً تناسب مع الاحتفال، ولكن اختارت أحمر شفاه من اللون الأحمر الصارخ، أما الحذاء فقد نسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح بكعب عال، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات، بل اكتفت بأقراط ماسية فقط.

وعن ابنتها، فقد ظهرت قمة في الأناقة حيث ارتدت فستاناً حريرياً طويلاً، وتميز ببساطة تصميمه بفتحة ياقة ضيقة على شكل حرف الـ V، بينما ظهر ابنها، فاختار ارتداء بدلة كلاسيكية باللون الأسود مع ربطة عنق رفيعة وقميص أبيض، وابنها الآخر تألق ببدلة كلاسيكية أنيقة باللون الرمادي الفاتح نسقها مع قميص أبيض وربطة عنق بالإضافة للمسة النظارة الشمسية.

يأتي مهرجان نيويورك السينمائي لعام 2024، والذي يعتبر من المهرجانات السينمائية المهمة، وجاءت دورته الأولى عام 1963، حيث يحظى بمكانة كبيرة واهتمام عال من قبل الفنانين الذين يرغبون في عرض أفلامهم ضمن برامجه.


ويصل متوسط عدد الأفلام الروائية الطويلة في القائمة الرئيسية 30، حيث يهدف المهرجان إلى إظهار تطور فن السينما الدولي والاتجاهات المعاصرة في المحتوى والشكل والأسلوب، لا توجد فئات، ولا يتم منح جوائز في مهرجان نيويورك السينمائي. (ليالينا)
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