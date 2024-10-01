"وبعدين لأيمتى؟.. نادين الراسي مُستاءة مما يحصل في لبنان (صورة)

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نشرت الممثلة نادين الراسي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي عبّرت عن استيائها مما يحصل من عدوان اسرائيلي على لبنان.وشاركت نادين الراسي تسجيلا صوتيا لأحد المواطنين وهو يمازح صديقه عبر تطبيق واتساب قائلا له: "ما عاد فيي إحكي معك انا بالمدرسة، بعد معي 10 دقايق وبيدق الجرس... حطوني اليوم ناظر، إمي عم تدرّس رياضيات وبيي فيزياء"، وعلّقت على المقطع بعفوية وكتبت: "بيكفي إنك لبناني".كما نشرت مقطع فيديو آخر يظهر ضواحي العاصمة وهي في حالة من الهدوء التام والصمت المخيف وعلقت: "صاير الهدوء بيخوف".كذلك، شاركت نادين الراسي صورة لها وهي تنظر إلى الأفق البعيد وكتبت جملة مفادها: "... وبعدين؟!! لأيمتى؟!!"، وأرفقت الصورة بالعلم اللبناني.(LBCI)