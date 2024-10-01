والدتها لبنانية من الجنوب.. فنانة مصرية شهيرة تدعم لبنان على طريقتها (صورة)

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أبدت الفنانة المصرية حلا شيحة تضامنها مع الشعب اللبناني وحزنها الشديد بسبب الأحداث التي يمر بها من هجمات إسرائيلية اسفرت عن مئات الشهداء و الجرحى.وشاركت حلا متابعيها بصورة لها منذ الطفولة مع والدتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".وعلقت على الصورة بالقول: "فخورة إني من أم لبنانية جنوبية من روح الجنوب وصلابتها وصمودها".