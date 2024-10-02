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فنون ومشاهير

"هالبلد جنة على الأرض لا تتخلوا عنه".. فنانة شهيرة حزينة بسبب القصف الإسرائيلي على لبنان

Lebanon 24
02-10-2024 | 16:29
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نشرت الفنانة السورية كندة علوش على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لعلم لبنان على كفها، عبّرت بها عن حزنها الشديد جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية واستشهاد ونزوح الآلاف من العائلات.
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وكتبت كندة رسالة حزينة قالت فيها: "وقت الأزمات والحروب الوجع واحد والدم واحد.. لبنان جنة كل اللي عاش فيها وشافها وزارها بيعرف جمالها وغناها وعظمة شعبها".

وأضافت: "لا تتخلوا عنها اليوم هي بحاجة لدعمكم ومساندتكم ووقفتكم معها". وتابعت قائلة: "الله يحمي لبنان وسوريا وفلسطين.. الله يحمي السودان وكل البلاد المتأزمة".
 
منشور كندة علوش


وكانت كندة قد نشرت في وقت سابق على حسابها بـ"إنستغرام" صورة تجمع مسجدًا وكنيسة أمامهما العلم اللبناني وعلقت قائلة: "حزن وخوف وترقب، قلوبنا وصلواتنا مع أهلنا وحبايبنا وصحابنا بلبنان، لبنان بلد الجمال والفن والحب الله يحمي هالبلد الرائع من إجرام ووحشية العدو".

أضافت: "تعبنا من هالوضع الصعب ببلادنا، فلسطين لبنان سوريا وكل البلاد اللي أنهكتها الحروب والأزمات كل ما منحاول بمجهود جبار نشحن حالنا بالأمل، منرجع لدائرة الرعب والهم والألم". 
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