بعد الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق.. ممثلة سورية شهيرة تُعلّق على ما يجري (صورة)

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علّقت الممثلة السورية هبة نور على الغارات الاسرائيلية الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة السورية دمشق في اليومين الماضيين.وقامت هبة بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام للعاصمة دمشق خلال الليل.وعلقت هبة على الصورة بالقول: "فالله خير حافظا وهو ارخم الراحمين".