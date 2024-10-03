27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق.. ممثلة سورية شهيرة تُعلّق على ما يجري (صورة)
Lebanon 24
03-10-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الممثلة السورية هبة نور على الغارات الاسرائيلية الأخيرة التي تعرضت لها العاصمة السورية دمشق في اليومين الماضيين.
وقامت هبة بنشر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام للعاصمة دمشق خلال الليل.
Advertisement
وعلقت هبة على الصورة بالقول: "فالله خير حافظا وهو ارخم الراحمين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
Lebanon 24
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
12:26 | 2024-10-02
02/10/2024 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
17:00 | 2024-10-02
02/10/2024 05:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
Lebanon 24
"نصرالله حضر في المعركة".. مفاجآت عن "كمين العديسة"
15:50 | 2024-10-02
02/10/2024 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2024-10-03
اختارت اسما من أصل فارسي.. بعدما رُزقت بمولودتها "شاهة" جيسيكا عازار تُعلّق على أحداث لبنان (صورة)
03:30 | 2024-10-03
بعد أيام على كشفها حملها.. ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بالأحمر في أسبوع الموضة في باريس (صورة)
03:00 | 2024-10-03
بعدما شارك في مراسم تشييع أحد قادة "الحزب".. ممثل لبناني يوجه رسالة للاسرائيليين: "ستُهزمون" (صورة)
02:30 | 2024-10-03
حبيبة رونالدو تستمتع بوقتها داخل طائرة خاصة.. وتوّجه رسالة دعم للبنان وفلسطين (صور)
01:30 | 2024-10-03
للمرة الأولى عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد تُعلّق على الأحداث في لبنان.. هذا ما قالته (صورة)
00:30 | 2024-10-03
في ظل الظروف الأليمة التي يمر بها لبنان.. ماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة (فيديو)
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
03/10/2024 13:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
03/10/2024 13:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
03/10/2024 13:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24