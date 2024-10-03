اختارت اسما من أصل فارسي.. بعدما رُزقت بمولودتها "شاهة" جيسيكا عازار تُعلّق على أحداث لبنان (صورة)





واستشهدت جيسيكا بقول للشاعر الفلسطيني محمود درويش ونشرته عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام.

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ومما جاء في المنشور: "سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوماً سلاماً". علّقت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار على الأحداث المأساوية التي تجري في لبنان جراء الاعتداءات الإسرائيلية.واستشهدت جيسيكا بقول للشاعر الفلسطيني محمود درويش ونشرته عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام.ومما جاء في المنشور: "سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوماً سلاماً".

يُذكر ان جيسيكا كانت وضعت قبل أيام مولودتها "شاهة" وهو من أصل فارسي.



وجيسيكا متزوجة من رجل الأعمال محمد صوفان ورُزقا بطفلين فهد وشاهة.













