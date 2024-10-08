رحمة رياض تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان.. وهذا ما قالته

نشرت الفنانة رحمة رياض في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة متداولة للغارات الاسرائيلية التي تضرب لبنان.

وكُتب على الصورة: "هذا ليس فيلم حركة أو فيلم رعب... هذه بيروت... صمتكم يدمرها!" (lbc)

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