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فنون ومشاهير

رحمة رياض تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
08-10-2024 | 14:00
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نشرت الفنانة رحمة رياض في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة متداولة للغارات الاسرائيلية التي تضرب لبنان.
وكُتب على الصورة: "هذا ليس فيلم حركة أو فيلم رعب... هذه بيروت... صمتكم يدمرها!" (lbc)
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