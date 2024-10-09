نوال الزغبي تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان.. وهذا ما قالته

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نشرت الفنانة نوال الزغبي في حسابها عبر موقع إكس، منشورا جاء فيه: "لا تنظر إلى الضيقات التي تمر بها... بل أنظر إلى الحلول في يد الذي يحلّها... فلا تقل يا رب عندي هم كبير بل قل يا هم أنا لي رب كبير".وتفاعل المعجبون مع المنشور، ونشروا التعليقات والتمنيات بأن تتحسن الاوضاع في البلاد في ظل العدوان الاشرائيلي الذي يتعرض له لبنان. (lbc)