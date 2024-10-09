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فنون ومشاهير
نوال الزغبي تعلق على الاحداث الحاصلة في لبنان.. وهذا ما قالته
Lebanon 24
09-10-2024
|
05:30
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نشرت الفنانة نوال الزغبي في حسابها عبر موقع إكس، منشورا جاء فيه: "لا تنظر إلى الضيقات التي تمر بها... بل أنظر إلى الحلول في يد الذي يحلّها... فلا تقل يا رب عندي هم كبير بل قل يا هم أنا لي رب كبير".
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وتفاعل المعجبون مع المنشور، ونشروا التعليقات والتمنيات بأن تتحسن الاوضاع في البلاد في ظل العدوان الاشرائيلي الذي يتعرض له لبنان. (lbc)
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