بعد غياب سنوات.. ممثل شهير يتخطّى حزنه ويعود إلى السينما

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خرج الفنان أحمد السعدني من دائرة الحزن التي كان يعيش فيها بسبب وفاة والده الفنان صلاح السعدني، وعاد الى نشاطه الفني حيث تعاقد على فيلم يعود به الى السينما بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أفلامه فيلم "200 جنيه"، الذي عُرض في عام 2021.وتعاقد السعدني على بطولة فيلم "ولنا في الخيال حب"، بمشاركة الفنانة الشابة مايان السيد، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول المعلّم الجامعي الانطوائي، الذي تقتحم حياته طالبة، فيقع في حبّها، وتتطور الأحداث بعد ذلك ما بين تعلّقه الشديد بها وتفكيره في فارق العمر بينهما والظروف المحيطة.وفي سياق آخر، سبق للفنان أحمد السعدني أن حقّق نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في مسلسل "سيب وأنا أسيب"، الذي قدّمه مع الفنانة هنا الزاهد، وعُرض على منصة شاهد الرقمية، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بطلَي العمل، لكن تمرّ بالعديد من العوائق والصعاب في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.(لها)