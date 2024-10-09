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فنون ومشاهير

خبر حزين يهز الوسط الفني.. وفاة ملحّن شهير بشكل مفاجئ فمن هو؟ (صورة)

Lebanon 24
09-10-2024 | 16:45
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هز خبر وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد بشكل مفاجئ، خلال أداء تمارين رياضية في صالة الألعاب الرياضية، الوسط الفني المصري.
 
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الملحن الراحل محمد عبد المجيد


وقد أعلن عدد من المنتمين للوسط الفني عن الوفاة المفاجئة للملحن الشاب، الذي تعاون مع عدد من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي وهو في بداية طريقه الفني، وقدم أغنية للمطربة أصالة.

وقبل رحيله بساعات نشر الراحل صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب عليها قائلا "اللي جاي حلو جدا جدا"، لتمر ساعات قليلة ويتم الإعلان عن وفاته.

وكشف صديقه الشاعر محمد حامد عن ملابسات الوفاة، بعدما أعاد نشر الكلمات الأخيرة لصديقه الراحل، وعلق عليها قائلا "ده كان آخر بوست ليه على الفيسبوك قبل وفاته بـ 21 ساعة.. هل ربنا أنعم عليه وشاف خاتمته الحلوة وألهمه الكلام ده؟.. سبحان الله الحي الذي لا يموت".

وأوضح الشاعر الغنائي أن الراحل كان يتمرن في صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يتعرض إلى هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وهبوط في معدل ضغط الدم، وتم نقله بعدها إلى المستشفى لكن وافته المنية. (العراق)
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