26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
اليسا تهاجم رابعة الزيات.. اليكم السبب
Lebanon 24
10-10-2024
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجمت الفنانة اليسا، الاعلامية رابعة الزيات، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس".
وفي التفاصيل، أعادت اليسا نشر فيديو ظهرت فيه رابعة الزيات خلال مساعدة النازحين، وارفقته بالتعليق التالي: "كل مدة الحرب في القطاع والقتل والتشريد، لم نرَ مواطناً من اهلها الكرام يقتحم منزلاً او ممتلكات عامة لتحويله ملجأ خاص، ونرى في العاصمة بيروت محاولات استفزاز واحتلال مباني ومؤسسات ومحال تجارية بطرق مستفزة.. ارحموا بيروت واهلها ولا تحولوا العاصمة الى مستنقع للخلافات".
Advertisement
وكان تصدر اسم الاعلامية رابعة الزيات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تواجدها في العاصمة بيروت ومحاولتها مساعدة النازحين وتأمين مراكز ايواء لهم.
وبعد البلبلة، خرجت الاعلامية رابعة الزيات عن صمتها، واطلت على المتابعين بمقطع فيديو تشرح فيه تفاصيل ما حصل، وتنفي ان تكون قد اقتحمت اي ملك خاص او عام، كما أشيع من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
(الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
14:30 | 2024-10-09
09/10/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى في أميركا.. جيسيكا عازار تنشر صورا جديدة لابنتها "شاها" و"فهد" نسخة عن والده (صور)
Lebanon 24
من داخل المستشفى في أميركا.. جيسيكا عازار تنشر صورا جديدة لابنتها "شاها" و"فهد" نسخة عن والده (صور)
01:10 | 2024-10-10
10/10/2024 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:16 | 2024-10-10
تعليق مؤثر من باميلا الكيك على الأوضاع في لبنان.. اليكم ماذا قالت
05:48 | 2024-10-10
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
04:37 | 2024-10-10
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
03:47 | 2024-10-10
"لبنان متبرا منك".. خطيب الممثلة ستيفاني عطالله يتعرّض لهجوم عنيف إليكم السبب (فيديو)
02:29 | 2024-10-10
قُبلة حميمة بين مشتركين أمام الكاميرات.. هجوم كبير على برنامج "قسمة ونصيب" ومُطالبات بتوقيفه (فيديو)
02:08 | 2024-10-10
خلال حفلاتها في لندن.. حماية "VVIP" لتايلور سويفت والحكومة البريطانية توضح
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 17:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 17:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 17:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24