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فنون ومشاهير

اليسا تهاجم رابعة الزيات.. اليكم السبب

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:43
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هاجمت الفنانة اليسا، الاعلامية رابعة الزيات، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس".
وفي التفاصيل، أعادت اليسا نشر فيديو ظهرت فيه رابعة الزيات خلال مساعدة النازحين، وارفقته بالتعليق التالي: "كل مدة الحرب في القطاع والقتل والتشريد، لم نرَ مواطناً من اهلها الكرام يقتحم منزلاً او ممتلكات عامة لتحويله ملجأ خاص، ونرى في العاصمة بيروت محاولات استفزاز واحتلال مباني ومؤسسات ومحال تجارية بطرق مستفزة.. ارحموا بيروت واهلها ولا تحولوا العاصمة الى مستنقع للخلافات".
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وكان تصدر اسم الاعلامية رابعة الزيات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تواجدها في العاصمة بيروت ومحاولتها مساعدة النازحين وتأمين مراكز ايواء لهم.
وبعد البلبلة، خرجت الاعلامية رابعة الزيات عن صمتها، واطلت على المتابعين بمقطع فيديو تشرح فيه تفاصيل ما حصل، وتنفي ان تكون قد اقتحمت اي ملك خاص او عام، كما أشيع من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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