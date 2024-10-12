بعدما تصور مع نانسي عجرم.. بلوغر إسرائيلي يلتقي فنانا عربيا شهيرا ويُهديه ساعة ثمينة (صور)

انتشرت خلال الساعات الماضية صور تجمع الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمدون إسرائيلي يدعى إيتزيك بلاس والذي كشف عن مقابلته للأخير في دبي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.



ونشر المدون الإسرائيلي صورا من لقائه بالفنان حسين الجسمي، حيث كشف أنه أهداه ساعة ثمينة خلال زيارته للجسمي وعلق قائلا: "كان شرفا للمطرب الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب في دبي. شكرًا لك على وقتك ولطفك وقلبك المتواضع".

Advertisement

وبحث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية هذا المدون الإسرائيلي، واكتشف الجمهور أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها صورا مع فنانين عرب، وكان آخر لقاء له مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في شباط من العام الماضي، الأمر الذي عرضها لانتقادات واتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.



من جانبه، التزم الفنان الإماراتي الصمت ولم ينشر الصور التي جمعته بالمدون الإسرائيلي عبر أي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.(البوابة)





