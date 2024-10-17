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فنون ومشاهير
يُعاني من "تآكل في عظم الفك"... فنان عربي شهير يخضع لعملية جراحية
Lebanon 24
17-10-2024
|
03:38
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كشف النجم المصري أحمد سعد، تعرضه لوعكة صحية تسببت باعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، وأي التزامات له الفترة المقبلة، بسب سوء حالته الصحية واستعداده للخضوع لعملية جراحية في فمه.
ومن المقرر أن يخضع سعد لعملية جراحية في عظم الفك العلوي، وهبوط في مستوى الجيوب الأنفية، تسبب له بآلام شديدة، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، ولا يمكنه الحديث.
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كما أنه أيضاً يستعد لعملية زراعة أو تركيب أسنان، بعد تركيب مسامير في الوجه، لأنه يعاني من تأكل شديد في عظم الفك، العلوي، وقلة سماكة العظم.
من ناحية أخرى، كشف سعد في تصريحات لبرنامج ET بالعربي كواليس قرار عودته لطليقته قائلا: "كنت عايز أعمل كده على المسرح عشان عايز أقول حاجة أن مهما كان الناس بينهم خلافات ومشاكل وناس غلطت في نرفزة أو ناس عملت حاجات ضايقت بعض ليه منديش بعض فرصة جديدة ونبص لبعض بشكل الحياة مختلف".
وعن موعد زواجهما قال أحمد سعد: "تعدي فترة كده معينة وبعد كده نعمل إن شاء الله الفرح والولاد يبقوا لابسين لبس الفرح معانا".(نواعم)
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