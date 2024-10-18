إعلامية لبنانية شهيرة تُناشد: نحن رهائن! (صورة)

سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان أنو #إسرائيل بتلتزم بالقوانين والاعراف على اساس ماشفتوا شو صار بغزة،بس لأ نحنا بدنا نحارب عن #ايران ومين امريكا يلي حاكمة العالم
يا خيي انتوا شو؟وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر
نحن رهائن #لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) October 16, 2024
سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان أنو #إسرائيل بتلتزم بالقوانين والاعراف على اساس ماشفتوا شو صار بغزة،بس لأ نحنا بدنا نحارب عن #ايران ومين امريكا يلي حاكمة العالم
يا خيي انتوا شو؟وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر
نحن رهائن #لبنان