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فنون ومشاهير

إعلامية لبنانية شهيرة تُناشد: نحن رهائن! (صورة)

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:24
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عبّرت الإعلامية كارين سلامة عن غضبها إزاء التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان والمأساة التي يعيشها أبناء بلدها جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف كافة المناطق.

وكتبت كارين عبر حسابها على إكس: "سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان انو إسرائيل بتلتزم بالقوانين والأعراف على أساس ماشفتوا شو صار بغزة، بس لأ نحنا بدنا نحارب عن ايران ومين أميركا يلي حاكمة العالم يا خيي انتوا شو؟ وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر نحن رهائن".

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