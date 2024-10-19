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فنون ومشاهير

بالفيديو تدافع وحالات إغماء في حفل فنان شهير.. وأمرٌ غير متوقّع حصل أيضاً على المسرح

Lebanon 24
19-10-2024 | 05:49
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أحيا الفنان تامر حسني حفلاً ضخماً في الإسكندرية شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، تسبب في حدوث تدافع وحالات إغماء.

واضطر تامر إلى إيقاف الحفل بعد حدوث حالات الإغماء لحين إعادة ضبط التنظيم من قبل الشركة المنظمة ضمانًا لسلامة الحضور.
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وفوجئ حسني بصعود شاب وفتاة على خشبة المسرح، ومن ثم عرض الشاب الزواج كم حبيبته، وقال لها "تتجوزيني؟"، لتجيب بالموافقة: "أيوه". (لها)
 
 
 

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