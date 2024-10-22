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فنون ومشاهير

غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف العنيف على الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
22-10-2024 | 01:40
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نشرت الممثلة نادين الراسي فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت نادين بملابس النوم وهي تقود سيارتها ليلا، مشيرة إلى انها غادرت منزلها الكائن في الحازمية بسبب القصف العنيف للضاحية الجنوبية لبيروت.
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وقالت نادين ان ثمة رائحة كريهة شبيهة برائحة البارود ناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مُتساءلة عن السلاح الذي يتم استخدامه في القصف، مُلمحة انه سلاح محرم دوليا.

وكانت نادين وثقت في ستوري أيضا أمس الإثنين زيارتها لأحد مراكز إيواء النازحين حيث ساهمت في تأمين أغطية وطعام للنازحين، كما شاركت في إعداد الطعام لهم.
 
 
 
 
 
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