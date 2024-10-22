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فنون ومشاهير

"اشتقتلكم".. أول إطلالة لنادين نسيب نجيم بعد انفصالها عن خطيبها وانتشار معلومات عن انه نصب عليها (صور)

Lebanon 24
22-10-2024 | 03:27
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أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم تأجيل عرض برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس والذي كان مقررا مساء أمس الإثنين إلى موعد يُحدد لاحقا وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان.
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إلى ذلك، نشرت نادين صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام متوجهة لجمهورها بالقول: "اشتقتلكم"، لتكون بذلك أول إطلالة علنية للممثلة اللبنانية بعد إعلانها انفصالها عن خطيبها السوري ناريغ ناربيكيان.
 
 
 
 
 
 
 
وكانت نادين أصدرت مؤخرا بيانا نفت فيه التقارير المتداولة حول أسباب مزعومة للانفصال، من بينها استيلاء الأخير على أكثر من مليون دولار أميركي من أموال نجيم عبر الخداع.

وجاء في البيان: "يود المكتب الإعلامي لنادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وقال البيان: "يهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع".

وتابع البيان: "تربط نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".

وختم: "نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة".

وكان الإعلامي اللبناني ايلي باسيل كشف ان سبب انفصال نادين عن خطيبها هو بسبب خداعه لها بعشرات آلاف الدولارات عن طريق الكريبتو، كما أشار إلى انه أهداها ساعات مزيفة.



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