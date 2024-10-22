اعلامي لبناني يتفاعل مع التطورات الراهنة.. إليكم ما قاله

بعد إلقاء القنبلة النووية على اليابان :
وقدّ كان أخوهُ ميتاً ، فطلَبَ منه جندياً أن يرميه لأنه ثقيلاً و سيتعبهُ ، فأجاب الطفل :
" إنهُ ليسَ ثَقيلاً ، إنهُ أخي "
فبئساً لتاريخ يُعيد نفسه ، فإنّ للوحوش و الإجرام طبائع متشابهة ، لو تغيّرت جغرافية المكان . pic.twitter.com/IyJ2cmCaPb
— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) October 22, 2024
بعد إلقاء القنبلة النووية على اليابان :
وقدّ كان أخوهُ ميتاً ، فطلَبَ منه جندياً أن يرميه لأنه ثقيلاً و سيتعبهُ ، فأجاب الطفل :
" إنهُ ليسَ ثَقيلاً ، إنهُ أخي "
فبئساً لتاريخ يُعيد نفسه ، فإنّ للوحوش و الإجرام طبائع متشابهة ، لو تغيّرت جغرافية المكان . pic.twitter.com/IyJ2cmCaPb