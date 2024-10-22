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فنون ومشاهير

اعلامي لبناني يتفاعل مع التطورات الراهنة.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:30
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تفاعل الإعلامي والممثل وسام حنا مع الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان والشرق الأوسط في منشور عبر حسابه على إكس.
ونشر حنا صورتين، تعود الأولى لطفلين بعد القصف الذري الذي تعرضت له هيروشيما عام 1945 أما الصورة الثانية فتعود لطفلة من غزة وهي تحمل شقيقتها على كتفيها لمسافات طويلة بعدما دهستها سيارة. (lbc)
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