أطلت بفستان زفاف وطرحة من الدانتيل.. نجمة شهيرة تعلن الزواج من نفسها! (صورة)

نشرت النجمة الأميركية بريتني سبيرز فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة دانتيل تقليدية.



وفي تعليقها على الفيديو كتبت: "هذا هو اليوم الذي تزوجت فيه نفسي... أعيده لكم لأنه قد يبدو محرجًا أو مضحكًا، لكنني أعتقد أن هذه الخطوة هي أذكى ما قمت به في حياتي".

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نشر بريتني لهذا الفيديو أثار ردود فعل متباينة بين جمهورها، فالبعض أبدى قلقه حيال حالتها النفسية، مشيرين إلى أن سلوكها في الفترة الأخيرة يثير التساؤلات.



وأبدى آخرون إعجابهم بشجاعتها وقبولها لذاتها، معبرين عن دعمهم لقرارها بوضع نفسها في المقام الأول بعد خيبات متكررة في حياتها العاطفية.











