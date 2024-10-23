بعد تعرّض مدينتها للقصف.. ملكة جمال لبنان السابقة حزينة: قلبي محطم (صور)

بعد تعرّض مدينة صور لغارات إسرائيليّة عنيفة اليوم، عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون عن حزنها، وكتبت عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام":

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"قلبي محطم، أصلي لبلدتي كفرشوبا، ولمدينتي صور". (رصد لبنان 24)