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فنون ومشاهير
بعد تعرّض مدينتها للقصف.. ملكة جمال لبنان السابقة حزينة: قلبي محطم (صور)
Lebanon 24
23-10-2024
|
09:52
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بعد تعرّض مدينة صور لغارات إسرائيليّة عنيفة اليوم، عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون عن حزنها، وكتبت عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام":
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"قلبي محطم، أصلي لبلدتي كفرشوبا، ولمدينتي صور". (رصد لبنان 24)
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