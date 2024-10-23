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فنون ومشاهير

بعد تعرّض مدينتها للقصف.. ملكة جمال لبنان السابقة حزينة: قلبي محطم (صور)

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:52
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بعد تعرّض مدينة صور لغارات إسرائيليّة عنيفة اليوم، عبّرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون عن حزنها، وكتبت عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام":
 
 
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"قلبي محطم، أصلي لبلدتي كفرشوبا، ولمدينتي صور". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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