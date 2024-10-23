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فنون ومشاهير

"أتمنى أن يحمي الله روحك الجميلة".. هكذا إحتفلت عارضة الأزياء اللبنانية في عيد ميلاد إبنتها (صورة)

Lebanon 24
23-10-2024 | 16:00
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نشرت مدونة الموضة وعارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، صورة لابنتها الصغيرة آيلا لتعايدها بمناسبة عيد ميلادها.
وكتبت نور عريضة على الصورة: "أتمنى أن يحمي الله روحك الجميلة حبيبتي... وأتمنى أن يحمل لك المستقبل أياما جيدة... وأفكر دائما بالأطفال في منطقتنا وبسلامتهم... أصلي لأجلهم".
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