"أتمنى أن يحمي الله روحك الجميلة".. هكذا إحتفلت عارضة الأزياء اللبنانية في عيد ميلاد إبنتها (صورة)

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وكتبت نور عريضة على الصورة: "أتمنى أن يحمي الله روحك الجميلة حبيبتي... وأتمنى أن يحمل لك المستقبل أياما جيدة... وأفكر دائما بالأطفال في منطقتنا وبسلامتهم... أصلي لأجلهم".