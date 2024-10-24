من داخل المستشفى... فنان لبنانيّ يزفّ خبراً مفرحاً لجمهوره (صور)

أعلن الفنان زياد برجي أنّه وزوجته سناء رُزقا بطفلة أطلقا عليها إسم سما.

وظهر برجي من داخل المستشفى وهو يحمل إبنته، من دون الكشف عن وجهها.

وقال برجي: "اللهم أنبتها نباتا حسناً واجعلها قرنة أعيننا وبارك لنا فيها". (رصد لبنان 24)