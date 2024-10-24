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فنون ومشاهير
من داخل المستشفى... فنان لبنانيّ يزفّ خبراً مفرحاً لجمهوره (صور)
Lebanon 24
24-10-2024
|
09:50
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أعلن الفنان زياد برجي أنّه وزوجته سناء رُزقا بطفلة أطلقا عليها إسم سما.
وظهر برجي من داخل المستشفى وهو يحمل إبنته، من دون الكشف عن وجهها.
وقال برجي: "اللهم أنبتها نباتا حسناً واجعلها قرنة أعيننا وبارك لنا فيها". (رصد لبنان 24)
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