Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل المستشفى... فنان لبنانيّ يزفّ خبراً مفرحاً لجمهوره (صور)

Lebanon 24
24-10-2024 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1267775-638653854677037579.jpg
Doc-P-1267775-638653854677037579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الفنان زياد برجي أنّه وزوجته سناء رُزقا بطفلة أطلقا عليها إسم سما.
 
 
وظهر برجي من داخل المستشفى وهو يحمل إبنته، من دون الكشف عن وجهها.
 
 
وقال برجي: "اللهم أنبتها نباتا حسناً واجعلها قرنة أعيننا وبارك لنا فيها". (رصد لبنان 24)
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مهنة مُرتبطة بالولادة تنشطُ داخل الخيم ومناطق النزوح
lebanon 24
24/10/2024 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة للاحوال الشخصية تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع
lebanon 24
24/10/2024 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري ممثلة ميقاتي في مؤتمر القمة العالمية: نتطلع لولادة نظام عالمي ومستقبل يسوده العدل
lebanon 24
24/10/2024 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طفلة تواجه مصيراً مأساوياً بعد ساعات من ولادتها.. اليكم السبب
lebanon 24
24/10/2024 19:52:51 Lebanon 24 Lebanon 24

زياد برجي

ولادة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:45 | 2024-10-24
08:54 | 2024-10-24
06:23 | 2024-10-24
05:04 | 2024-10-24
03:28 | 2024-10-24
02:56 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24