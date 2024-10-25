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فنون ومشاهير
اختفت عن الأنظار لأيام.. حبيبة رونالدو تتعرّض لوعكة صحية وتدخل المستشفى وهذا وضعها (صورة)
Lebanon 24
25-10-2024
|
02:13
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كشفت عارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بالتهاب رئوي، أدى إلى مكوثها في المستشفى بالسعودية لمدة 4 أيام لتلقي العلاج.
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وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": أخيرًا عدت إلى المنزل قضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الإصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن ولكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي."
كما توجهت بالشكر للأطباء والممرضين في السعودية، كاتبة:" يجب أن أقول شكرًا جزيلا لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.. لقد اعتنوا بي شكرا لكم جميعا على هذه بشكل رائع وأنا ممتن جدا لذلك الإقامة الرائعة." (العربية)
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