اختفت عن الأنظار لأيام.. حبيبة رونالدو تتعرّض لوعكة صحية وتدخل المستشفى وهذا وضعها (صورة)

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وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": أخيرًا عدت إلى المنزل قضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الإصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن ولكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي." كشفت عارضة الأزياء الإسبانية ذات الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بالتهاب رئوي، أدى إلى مكوثها في المستشفى بالسعودية لمدة 4 أيام لتلقي العلاج.وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": أخيرًا عدت إلى المنزل قضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الإصابة بالتهاب رئوي، أنا أفضل الآن ولكن ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي."

كما توجهت بالشكر للأطباء والممرضين في السعودية، كاتبة:" يجب أن أقول شكرًا جزيلا لجميع الموظفين والأطباء والممرضين وكل من في المستشفى.. لقد اعتنوا بي شكرا لكم جميعا على هذه بشكل رائع وأنا ممتن جدا لذلك الإقامة الرائعة." (العربية)











