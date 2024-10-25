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فنون ومشاهير
تعرّضت لقصف إسرائيليّ عدّة مرّات.. إبنة عاصي الحلاني تنشر صورة لبلدتها برفقة شقيقها
Lebanon 24
25-10-2024
|
10:06
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بعد تعرّض بلدتها الحلانية لعدّة غارات إسرائيليّة وسقوط شهداء وجرحى، نشرت دانا الحلاني إبنة الفنان عاصي الحلاني صورة من البلدة عندما كانت صغيرة برفقة شقيقها الفنان الوليد الحلاني.
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وعلّقت دانا على الصورة بقلب أحمر. (رصد لبنان 24)
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دانا الحلاني
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