تعرّضت لقصف إسرائيليّ عدّة مرّات.. إبنة عاصي الحلاني تنشر صورة لبلدتها برفقة شقيقها

بعد تعرّض بلدتها الحلانية لعدّة غارات إسرائيليّة وسقوط شهداء وجرحى، نشرت دانا الحلاني إبنة الفنان عاصي الحلاني صورة من البلدة عندما كانت صغيرة برفقة شقيقها الفنان الوليد الحلاني.

Advertisement

وعلّقت دانا على الصورة بقلب أحمر. (رصد لبنان 24)