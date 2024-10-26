بكى على الهواء تأثراً.. فيديو قديم لشقيقة راغب علامة ينتشر بعد إعلان وفاتها بأزمة قلبية

Advertisement

توفيت أمس الجمعة شقيقة الفنان راغب علامة الحاجة صبيح إثر أزمة قلبية.وبعد إعلان الخبر الحزين انتشر فيديو للفنان راغب علامة خلال مقابلة سابقة مع الإعلامية رابعة الزيات عبر "الجديد" حيث تحدث فيه عن طفولته في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأطلت خلال المقابلة شقيقاته صبيحة وريما ولينا وأثناء حديثهن عنه وعن العائلة بكى راغب تأثرا.وبدت الراحلة الحاجة صبيحة في الفيديو حيث تحدثت عن مدى تعلق راغب بعائلته، كما أكد راغب ان شقيقته الكبرى كانت بمثابة والدته.