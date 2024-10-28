أحمد العوضي يشوّق الجمهور لمفاجأة مميّزة

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كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مسلسله الجديد "فهد البطل" الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل مؤكداً أنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية للمسلسل.وأضاف العوضي في تصريحات صحافية، أنه في حالة من التركيز الشديد حتى يخرج العمل في أفضل صورة، حيث ستكون أحداثه بمثابة مفاجأة للجمهور، موضحاً أنه يحرص أن تكون كل حلقة من حلقات المسلسل بها أحداث مثيرة وجذابة، حتى يحقق العمل النجاح الذي يسعى إليه، لذلك يجتمع صناع المسلسل بشكل مستمر لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره(لها)