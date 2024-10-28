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فنون ومشاهير

بالصورة... دانييلا رحمة غادرت لبنان

Lebanon 24
28-10-2024 | 11:01
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي داخل سيارة، أثناء توجّهها إلى الطائرة في مطار بيروت.
 
 
واكتفت دانييلا بالتعليق على الفيديو عبر نشر "إيموجي" لطائرة، في إشارة إلى أنّها تُغادر لبنان. (رصد لبنان 24)
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دانييلا رجمة

لبنان

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