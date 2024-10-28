الاطلالة الأولى لكندة علوش بعد غيابها لفترة عن الأضواء (صورة)

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وقالت كندة خلال تواجدها في الجونة: "سعيدة بوجودي في المهرجان بعد فترة انقطاع، ومبسوطة بالتطور الكبير وصنّاع السينما هنا لأنهم يفكرون في مشاريع عدة وهذا امر إيجابي ومختلف". بعد فترة ابتعادها عن الفعاليات بسبب إنجابها ثم إصابتها بالسرطان، ظهرت الفنانة كندة علوش في فعاليات اليوم الثالث من الدورة السابعة لـ"مهرجان الجونة السينمائي" لتكون الاطلالة الأولى لها في المهرجان، مؤكدةً سعادتها بعودتها مرة أخرى.وقالت كندة خلال تواجدها في الجونة: "سعيدة بوجودي في المهرجان بعد فترة انقطاع، ومبسوطة بالتطور الكبير وصنّاع السينما هنا لأنهم يفكرون في مشاريع عدة وهذا امر إيجابي ومختلف".

وعن ندوتها التي أُقيمت تحت عنوان "سينما في وقت الأزمات"، قالت كندة: "ندوتي كانت مهمة عن دور السينما في وقت الأزمات"، مشيرة الى انها "سعيدة بوجودها بالرغم من أنهُ مقتصر على يوم واحد فقط".