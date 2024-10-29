وسط الظروف الصعبة.. جيسي عبدو تنشر رسالة اليكم ما جاء فيها (صورة)

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أطلت الفنانة جيسي عبدو على متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، بصورة لها مع فلتر وردة، لتبعث رسالة أمل وسط الظروف الصعبة.وعلقت جيسي على الصورة قائلة: "الأمل بيضل موجود رغم كل شي عم نعيشو. شتقتلكن".وفي وقت سابق، شاركت جيسي أيضاً صورة أخرى باللون الأسود وكتبت عليها: "لسنا هنا لفترة طويلة لنعيش بتعاسة"، في إشارة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان، وتعبيراً عن حالة القلق النفسي التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة. (lbc)