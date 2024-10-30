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فنون ومشاهير

بعد وفاة مصطفى فهمي.. فنان شهير يُنقل للعناية المركزة وهذا وضعه!

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:27
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تعرّض الفنان محمد منير لوعكة صحية شديدة ومفاجئة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

ومنذ أيام، أكد مصدر مقرّب من الفنان محمد منير، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الفنان في ألمانيا، جاءت نتائجها مطمئنة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.
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كما لفت إلى أن الحالة الصحية لمحمد منير في تحسن مستمر، ما سمح له بالعودة إلى الساحة الفنية وإسعاد جمهوره مجددا بعد فترة من التوقف. 
 
وكان منير يستعد لإحياء حفل غنائي داخل مصر خلال الشهر المقبل، ورغم عدم تحديد الموعد النهائي للحفل حتى الآن.
 
وفجر اليوم الأربعاء، توفي الممثل المصري الشهير مصطفى فهمي، الذي طبع مرحلة "الزمن الجميل" في السينما ووجدان المصريين. (روسيا اليوم)
 
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