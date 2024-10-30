بعد وفاة مصطفى فهمي.. فنان شهير يُنقل للعناية المركزة وهذا وضعه!

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تعرّض الفنان محمد منير لوعكة صحية شديدة ومفاجئة، نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.ومنذ أيام، أكد مصدر مقرّب من الفنان محمد منير، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الفنان في ألمانيا، جاءت نتائجها مطمئنة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.كما لفت إلى أن الحالة الصحية لمحمد منير في تحسن مستمر، ما سمح له بالعودة إلى الساحة الفنية وإسعاد جمهوره مجددا بعد فترة من التوقف.