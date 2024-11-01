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فنون ومشاهير
"مفبرك وفيه قلة أدب".. أيمن رضا ينفي خبرًا منسوبًا له: "مسخرة" (فيديو)
Lebanon 24
01-11-2024
|
17:00
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شارك الفنان السوري أيمن رضا عبر صفحته على "فيسبوك" منشوراً من إحدى الصفحات تضمن حديثاً منسوباً إليه، مؤكداً عدم صحة مضمون المنشور، الذي وصفه بـ"المفبرك وفيه قلة أدب".
هل اشترى أيمن رضا منزلًا وسيارة بعد مشاركته في "لعبة حب"؟
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نشرت إحدى الصفحات على "فيسبوك" صورة للفنان أيمن رضا وهو يقف أمام إحدى السيارات الحديثة، وتناقلت تلك الصفحة، تصريحات نسبتها للفنان السوري، يتحدث فيها عن شرائه لتلك السيارة، واستعداده لشراء منزل جديد، بعد مشاركته في المسلسل التركي المعرّب "لعبة حب".
ونسبت تلك الصفحة إلى أيمن رضا قوله: بعض زملائي لامني لماذا اشتغلت بمسلسل معرّب، علماً أنني رأيت على وجه هذا المسلسل الخير وركبت سيارة بعد ما كنت طول عمري اركب "موتوسيكل" قبل أن يُسرق في الآخر.
وتابعت الصفحة في التصريح المنسوب لأيمن رضا: بيتي بحارة شعبية ما قدرت أشتري بيت مرتب طول سنين شغلي لقلة الأجر... ومسلسلين تركي معرب تانيين وعد مني لأسكن في المالكي.
الفنان السوري رفض ما جاء في المنشور السابق جملة وتفصيلاً، وأكّد أنه لم يتفوه بأي كلمة من ذلك التصريح المنسوب إليه، قائلاً: "هذا البوست مفبرك وفيه قلة أدب. ما بيصير شي ماني قايله يتبنوه، وعلى لم ترند على حسابنا.. مسخرة"!.
وكان أيمن رضا أنهى أخيراً تصوير مشاهده في مسلسل "صراع التلال"، الذي جرى تصويره في تركيا بمشاركة العديد من نجوم الفن العرب.
وظهر رضا في فيديو نشرته شركة "ورد تامو برودكشن" عبر "إنستغرام" وهو يبارك لطاقم الإنتاج بهذا العمل، قائلاً: مبارك إن شاء الله، ومنه لعمل ثانٍ. (فوشيا)
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