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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة قد تبتعد عن التمثيل لسنوات عدة.. اليكم السبب

Lebanon 24
07-11-2024 | 16:00
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فاجأت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بحديثها عن إمكانية ابتعادها عن الفن لسنوات عدة، والتفرّغ لنجلها الذي يبلغ من العمر عشر سنوات إذا شعرت أنه يحتاج إليها في دراسته، مشيرةً إلى أنها من الممكن أن تبتعد عن السوشيال ميديا والتمثيل لهذا السبب.
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وقالت ياسمين في حديث تلفزيوني: "ابني اصبح يحادثني وفهم منه ويشرح لي، قد اعمل خلال السنتين المقبلتين وفي وقت لاحق قد اختفي للاهتمام بابني، في الآخر لكل إنسان أولوياته في الحياة".
وفي جانب آخر، كشفت ياسمين رئيس أخيراً كواليس مشهد المواجهة بينها وبين الفنانة أسماء جلال، خلال أحداث فيلم "الفستان الأبيض"، الذي تم عرضه لأول مرة خلال فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" بدورته السابعة، وموقف فئة الرجال بين جمهورها من دعمها الدائم للمرأة في أعمالها الفنية.
وقالت ياسمين: "مشهد المواجهة مع أسماء جلال في فيلم "الفستان الأبيض" صوّرناه وقت الفجر على كوبري والجو كان برد جداً، والمشهد كان مؤثّر وصعب، وطالما الناس حبّته يبقى نجح". وأضافت: "الرجّالة مش زعلانين مني وبيحبّوني، وبعدين ما أنا ست هشجّع الستات، لما أبقى راجل هشجّع الرجالة".
المصدر: لها
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