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فنون ومشاهير

التهمة: مواد مخدرة.. القبض على فنان شهير في الامارات!

Lebanon 24
08-11-2024 | 02:24
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر القبض على الفنان المصري حكيم في دولة الإمارات بتهمة حيازة مواد مخدّرة.

الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية أكد أن كل ما قيل عن القبض على الفنان حكيم شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن حكيم متواجد حالياً في مصر حيث يحيي حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، فكيف يكون مقبوضاً عليه في الإمارات وهو موجود في مصر!
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من ناحية أخرى، نشر حكيم عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطعين مصوّرين من حفل الزفاف الذي يحييه في مصر بالتزامن مع انتشار خبر القبض عليه في الإمارات، لينفي بهما كل الشائعات التي زعمت القبض عليه.

يُذكر أن حكيم أحيا أخيراً حفلاً في محافظة المنيا بحضور حشد جماهيري كبير، وقدّم خلاله عدداً من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.(لها)

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