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فنون ومشاهير

بالصورة نانسي عجرم عائدة إلى لبنان... وهذا ما تمنّته

Lebanon 24
08-11-2024 | 08:42
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نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة من داخل سيارة أثناء وجودها في مصر.
 
 
وقالت عجرم إنّها تستعدّ للعودة إلى لبنان.
 
 
وتمنّت أنّ تكون الأيّام المُقبلة أفضل وأكثر أماناً. (رصد لبنان 24)
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نانسي عجرم

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