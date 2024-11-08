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فنون ومشاهير
بالصورة نانسي عجرم عائدة إلى لبنان... وهذا ما تمنّته
Lebanon 24
08-11-2024
|
08:42
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نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة من داخل سيارة أثناء وجودها في مصر.
وقالت عجرم إنّها تستعدّ للعودة إلى لبنان.
وتمنّت أنّ تكون الأيّام المُقبلة أفضل وأكثر أماناً. (رصد لبنان 24)
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نانسي عجرم
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