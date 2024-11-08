بالصورة نانسي عجرم عائدة إلى لبنان... وهذا ما تمنّته

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة من داخل سيارة أثناء وجودها في مصر.

وقالت عجرم إنّها تستعدّ للعودة إلى لبنان.

وتمنّت أنّ تكون الأيّام المُقبلة أفضل وأكثر أماناً. (رصد لبنان 24)