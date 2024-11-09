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فنون ومشاهير

كتبت وصيتها لزوجها قبل ذهابها لتغطية الحرب في الجنوب.. ما قالته مُراسة "الجديد" مؤثر جداً (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2024 | 03:20
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كشفت المُراسلة في قناة "الجديد" ريف عقيل انها كتبت وصيتها لزوجها قبل ذهابها لتغطية الحـرب في الجنوب.

وأشارت ريف خلال لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات إلى ان قرار تغطيتها للحرب الإسرائيلية على لبنان تسبب لها بمشكلة مع عائلتها التي تمنت عليها عدم المخاطرة والبقاء في الاستديو لتغطية الأخبار الا ان شغفها بمهنة الصحافة هو الذي دفعها لتغطية هذا النوع من الأحداث.
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وأضافت إلى انها أخبرت زوجها انها تتحمل مسؤولية ما تقوم به لوحدها ، مشيرة إلى انه دعمها في قرارها.

 
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