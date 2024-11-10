بعد حرق العلم اللبناني.. ممثل شهير: للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر (فيديو)

نشر الممثل يوسف حداد في حسابه عبر منصة إكس فيديو له وهو يعلق على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من الجنود الاسرائيليين الذين يحرقون العلم اللبناني.

وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " الابادة بغزة والعدوان البريري ع لبنان فضحت وجن ووج اميركا النازي لاغلب اللبنانيي والعالم وامستردام مثال".

وأضاف يوسف حداد: "بس للاسف البعض من زعما وسياسيين واعلام رخيص بعدو بيبرر المجازر وبيحرض ع المقاومة وبيستنجد بالقاتل الاميركي والغربي بدمنا وبدن فتنة تتفيذاً للمخطط". (lbc)

#الابادة_الصهيونية_بغزة والعدوان البريري ع #لبنان فضحت وجن ووج #اميركا_النازي لاغلب اللبنانيي والعالم وامستردام مثال

بس للاسف البعض من زعما وسياسيين واعلام رخيص بعدو بيبرر المجازر وبيحرض ع #المقاومة وبيستنجد بالقاتل الاميركي والغربي شركاء الصهيوني بدمنا وبدن فتنة تتفيذاً للمخطط😡 pic.twitter.com/dtri4TkpVB — Youssef Haddad (@youssefhactor) November 9, 2024 Advertisement