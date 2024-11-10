Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حرق العلم اللبناني.. ممثل شهير: للأسف البعض بعدو بيبرر المجازر (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:20
A-
A+

Doc-P-1276134-638668487992504407.jpg
Doc-P-1276134-638668487992504407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الممثل يوسف حداد في حسابه عبر منصة إكس فيديو له وهو يعلق على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من الجنود الاسرائيليين الذين يحرقون العلم اللبناني.
وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: " الابادة بغزة والعدوان البريري ع لبنان فضحت وجن ووج اميركا النازي لاغلب اللبنانيي والعالم وامستردام مثال".
وأضاف يوسف حداد: "بس للاسف البعض من زعما وسياسيين واعلام رخيص بعدو بيبرر المجازر وبيحرض ع المقاومة وبيستنجد بالقاتل الاميركي والغربي بدمنا وبدن فتنة تتفيذاً للمخطط". (lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:00 | 2024-11-10
10:07 | 2024-11-10
08:48 | 2024-11-10
06:54 | 2024-11-10
05:42 | 2024-11-10
04:30 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24