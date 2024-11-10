محمد منير في المستشفى.. تدهور جديد في صحته

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انتقل الفنان محمد منير إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية مجدداً، حيث يرقد حالياُ بإحدى المستشفيات بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وسط رعاية طبية مكثفة من الفريق الطبي المعالج له.وكشف مصدر مقرب من الفنان في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن منير تدهورت حالته الصحية منذ عدة أيام، مما اضطرهم إلى نقله للمستشفى فوراً عن طريق سيارة إسعاف مجهزة، مضيفا أن منير كان رافضا الذهاب إلى المستشفى، وكان لديه رغبة في البقاء بمنزله وسط أفراد عائلته.وأضاف المصدر أن حالة الفنان كانت تستدعي الذهاب إلى المستشفى لإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية والخضوع لبعض العلاجات المكثفة تحت إشرف الفريق الطبي المعالج، وهذا ما جعل أفراد عائلته يصرون على نقله.وتابع المصدر أنه بعد مرور 24 ساعة تحسنت الحالة الصحية للفنان بعض الشيء، مما جعله يطلب من الأطباء السماح له بالخروج من المستشفى واستكمال العلاج في المنزل، رغم اعتراض أسرته التي أكدت أنه لن يلتزم بالتعليمات الطبية، وسوف يقوم بالذهاب إلى الأستوديو لتسجيل أغنيات جديدة، مما يتسبب له في انتكاسة صحية أخرى.وكشف المصدر أن الحالة الصحية لمحمد منير تحتاج المتابعة الدورية الدقيقة، حيث يعاني من تليف جزء كبير من الكبد، وبعض الأزمات في أداء الكلى، وهذا ما أظهره بوزن زائد خلال الفترة الماضية، كما أنه اضطر لتناول بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن.