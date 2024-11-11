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فنون ومشاهير

بعد شفائها من السرطان.. هكذا أطلت الأميرة كيت ميدلتون في أول مُناسبة اجتماعية لها بعد غياب (صور)

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:56
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شغلت مشاركة الأميرة كيت ميدلتون في فعاليات "يوم الذكرى" في لندن، وعودتها إلى مهامها الملكية بعد فترة العلاج الكيماوي، الصحافة العالمية والرأي العام البريطاني، الذي اعتبر هذا الظهور بمثابة عودة تدريجية لكيت إلى حياتها الملكية وشفائها من مرض السرطان.

ونشر الحساب الرسمي للأمير ويليام وزوجته عبر منصة "إكس" مجموعة من الصور وأرفقها بالتعليق: "نجتمع معاً لتكريم شجاعة وتضحيات أولئك الذين خدموا ويواصلون خدمتهم في قواتنا المسلحة. دعونا نتوقف ونتأمل ونتذكّرهم دائماً. حتى لا ننسى".

وظهرت أميرة ويلز من على شرفة مبنى حكومي، وهي تعتمر قبعة سوداء وترتدي فستاناً قصيراً باللون الأسود على شكل سترة من الأعلى (Retro Coat) ومزيّناً بزهرة الخشخاش الحمراء، وهو التقليد الذي يلتزم به البريطانيون تكريماً لمن توفّوا في أي صراع.
 
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ونسّقت كيت مع ملابسها مجموعة من المجوهرات الملكية البارزة، كان أهمها خاتم خطوبتها المذهل الذي عادت لارتدائه لأول مرة منذ أشهر من نزعه والظهور بدونه، وتزيّنت أيضاً بأقراط الأميرة ديانا المتدلية الماسية، وبقلادة من اللؤلؤ على شكل سلسلة عتيقة من مونيكا فينادير، بالإضافة إلى دبوس لذراع الأسطول الجوي الذي ترأسه.
 
وحضر حفل الذكرى أفراد العائلة المالكة، وفي مقدّمهم الملك تشارلز، في حين لم تتمكن زوجته الملكة كاميلا من الحضور لإصابتها بعدوى في الصدر، حيث أكد قصر بكنغهام أنها لن تحضر الفعاليات بناءً على نصيحة الأطباء للتعافي من العدوى، على أن تعود إلى أداء المهام العامة مطلع الأسبوع المقبل.






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