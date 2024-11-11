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فنون ومشاهير

الغارات الإسرائيليّة دمّرت بلدتها... ممثلة لبنانيّة: "يا الله" (صورة)

Lebanon 24
11-11-2024 | 09:05
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عبّرت الممثلة أمل طالب عن حزنها بسبب تعرّض بلدتها بدنايل لغارات إسرائيليّة عنيفة.
 
 
ونشرت طالب صورة لبدنايل أظهرت حجم الدمار في البلدة.
 
 
وقالت أمل: "بدنايل يا الله". (رصد لبنان 24)
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امل طالب

بدنايل

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