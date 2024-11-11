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فنون ومشاهير
الغارات الإسرائيليّة دمّرت بلدتها... ممثلة لبنانيّة: "يا الله" (صورة)
Lebanon 24
11-11-2024
|
09:05
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عبّرت الممثلة أمل طالب عن حزنها بسبب تعرّض بلدتها بدنايل لغارات إسرائيليّة عنيفة.
ونشرت طالب صورة لبدنايل أظهرت حجم الدمار في البلدة.
وقالت أمل: "بدنايل يا الله". (رصد لبنان 24)
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Lebanon 24
امل طالب
بدنايل
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