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فنون ومشاهير

أصالة برفقة ابنتها وحفيدتها.. من تشبهها أكثر؟ (صور)

Lebanon 24
11-11-2024 | 23:51
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نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت أصالة مع حفيدتها الصغيرة جيهان وذلك خلال حضورها حفل افتتاح عيادة ابنتها شام الذهبي الجديدة في مدينة دبي بالإمارات.
 
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وعلقت أصالة على الصور قائلة: "عشق ماتعمل مخلصه شغوفه طفله ذكيه طيبه هي نتاج محبه جمعتنا أنتوا وأنا.. هيي المكموره اللي أنا عطيتها من اللي أنتوا عطيتوني ياه ( تشجيع محبه إهتمام وثقه) واليوم بنتكم شامي عم تكبر بحلمها بفضل من الله وفضلكم عليي ..واللي زرعناه عم نحصده فخر ونجاح وطموح وإصرار رغم الظروف ..مبروك علينا كلنا بداية مشوار جديد بدبي موطن الجمال موطن الأمل والفرح واللي قدر يكون لكلّ سكّانه وطن .."

وأضافت: "مشوار جديد ياشامي كلً شي حلو بتمنّى لك ياه وين مارحتي وكللي إمتنان لأرضك الخصبه المرويه بكل حب من قلبي لقلبك .. كلّ صبيه بتستحق تبقى الأحلى ومعك الجمال إله طعم أصدق و أحلى ..مشوارك مزروع ورود لانك مخلصه والمخلصين المحبه بتتصفهم وأنتِ كلك محبه ياستّي يادنيتي ياحلوتي كملي وأنا معك مكمله".

وأشار المتابعون إلى ان الصغيرة "جيهان" تشبه والدتها. ما رأيكم؟



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