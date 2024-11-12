في احدث ظهور.. حفيدتا عباس النوري تخطفان الأنظار (صورة)

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يحرص الممثل السوري عباس النوري دائماً على مشاركة متابعيه لحظات خاصة مع عائلته، وخاصة صور أحفاده.ومؤخراً، نشر عباس النوري عبر صفحته الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بحفيدتيه التوأم، جالا وجونا، ابنتي ابنته رنيم، لتلفتا الأنظار بجمالهما البريء وملامحهما الطفولية المميزة.وظهرت الطفلتان بإطلالة متشابهة، حيث ارتديتا سترتين فضيتين وأذني قطة براقة، ما أضفى على الصورة لمسة من البراءة والمرح. وقد تفاعل المتابعون مع الصورة بحفاوة كبيرة، معبرين عن إعجابهم بجمال التوأم وملامحهما اللطيفة، ومشيدين بالعلاقة الدافئة التي تجمع الجد بأحفاده. (الجديد)